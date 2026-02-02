Россия не угрожала Европе, но из-за нелепой ошибки пришлось объявить ее врагом и использовать Украину как оружие. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер сообщил об этом в своем YouTube-канале .

«Европейцы и США по глупости продвинули расширение НАТО на Украину, что привело к катастрофе. <…> В итоге европейцы оказались в положении, когда стали воспринимать Россию как смертельную угрозу», — объяснил он.

Миршаймер заявил, что теперь Европа глубоко привержена идее ослабить Россию, используя Украину как таран. США же под управлением президента Дональда Трампа наоборот не настроены на вражду, так как больше заинтересованы в продвижении своих интересов на территории Восточной Азии.

Разные приоритеты рассорили союзников. Газета The New York Times узнала о прошедшем в Брюсселе тайном ужине лидеров стран Европы, на котором обсуждались способы противодействия США.