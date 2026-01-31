Европа сговорилась за спиной Трампа: как в ЕС хотят избавиться от США?

В Брюсселе состоялся экстренный ужин лидеров стран Европы, на котором шла речь о стремительном ухудшении отношений с США. Об этом сообщила газета The New York Times .

Встречу организовали после того, как глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил ЕС экономическими мерами.

За продолжение диалога с американским лидером, указали в статье, выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал предпринять шаги, которые снизили бы зависимость экономики Европы от США. А французский лидер Эммануэль Макрон заявил о необходимости показать Трампу готовность противостоять его угрозам. Обсуждение было долгим и завершилось только к раннему утру.

«В результате был разработан своего рода план действий в отношении администрации Трампа. Он состоит в том, чтобы сохранять спокойствие во время его будущих провокаций и угрожать ответными пошлинами», — указали в материале.

Знакомые с ходом ужина чиновники добавили, что участники встречи также договорились работать за кулисами над тем, чтобы Европа обрела независимость в военном и экономическом плане от союзника, которого она больше не считает надежным.

В статье подчеркнули, что мнения европейских лидеров о реализации такого проекта расходятся, а на снижение трансатлантической зависимости могут уйти годы, если не десятилетия.