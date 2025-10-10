Войны с Россией получится избежать, если глупая ситуация вокруг передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk как-нибудь разрешится. Таким мнением поделился полковник армии США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Гленна Дизена.

«Итак, эта идея об отправке ракет Tomahawk действительно глупая, она, как я ожидаю, исчезнет, уйдет в прошлое. Ее незаметно забудут», — заявил он.

Макгрегор добавил, что в Белом доме могут пересмотреть свою позицию относительно продажи такого оружия украинцам.

Президент США Дональд Трамп осведомлен, что передача система Tomahawk Киеву не более чем отчаянная попытка хоть как-то помочь ВСУ изменить ситуацию на фронте. Только вот использование Украиной этих ракет не повлияет на обстановку в зоне спецоперации.

Мало того, это приведет к эскалации конфликта и втягиванию США в войну с Россией, что не нужно американцам. Глава Белого дома это уже осознал.

Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов предупредил американские власти, что Россия жестко и ассиметрично ответит на возможную передачу Киеву ракет Tomahawk. На Украину сразу прилетят «Герани» и «Кинжалы».