«Глупая идея». В США высказались об отправке Украине ракет Tomahawk
Макгрегор: войны с Россией удастся избежать, забыв про передачу Tomahawk Киеву
Войны с Россией получится избежать, если глупая ситуация вокруг передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk как-нибудь разрешится. Таким мнением поделился полковник армии США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Гленна Дизена.
«Итак, эта идея об отправке ракет Tomahawk действительно глупая, она, как я ожидаю, исчезнет, уйдет в прошлое. Ее незаметно забудут», — заявил он.
Макгрегор добавил, что в Белом доме могут пересмотреть свою позицию относительно продажи такого оружия украинцам.
Президент США Дональд Трамп осведомлен, что передача система Tomahawk Киеву не более чем отчаянная попытка хоть как-то помочь ВСУ изменить ситуацию на фронте. Только вот использование Украиной этих ракет не повлияет на обстановку в зоне спецоперации.
Мало того, это приведет к эскалации конфликта и втягиванию США в войну с Россией, что не нужно американцам. Глава Белого дома это уже осознал.
Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов предупредил американские власти, что Россия жестко и ассиметрично ответит на возможную передачу Киеву ракет Tomahawk. На Украину сразу прилетят «Герани» и «Кинжалы».