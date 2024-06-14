«Глубокая обеспокоенность». Лидеры стран G7 обратились к Китаю в страхе перед Россией

Страны G7 призвали Китай надавить на Россию, чтобы страна прекратила СВО

Страны «Большой семерки», которые отправляют вооружения Украине, переживают из-за поддержки России со стороны Китая. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на финальное заявление саммита G7 в Италии.

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность поддержкой Китайской Народной Республикой России», — сказано в сообщении.

Кроме того, участники мероприятия призвали КНР надавить на российскую сторону, чтобы та прекратила вести спецоперацию. По мнению глав стран G7, поддержка Китая позволяет России продолжать СВО.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что американская «санкционная дубинка» не урегулирует конфликт на Украине. Он отметил, что политика ограничений стала основным источником рисков в мировом сообществе.