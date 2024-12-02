«Глаза выкололи, пальцы отрезали». Жительница Курской области рассказала о зверствах ВСУ

Эвакуировавшаяся из Курской области местная жительница рассказала военному следователю СК России о зверствах украинских националистов. Видео их диалога оказалось в распоряжении 360.ru.

По словам женщины, сначала ВСУ обстреливали ее родное село Ольговка из дронов, а потом сами вошли на его территорию. Около 700 ее односельчан потеряли дома из-за ударов украинской армии. Курянка вместе с семьей своим ходом уехала оттуда в Курск.

«Когда мы жили в Курске в ПВР, девочки рассказывали, в их селе в Суджанском <…> [о семье]. Взрослых [украинские военные] поставили к одной стенке, троих деток — к другой. Деток расстреляли при взрослых. <…> Нацисты», — заявила собеседница следователя.

Также ей рассказали, как боевики ВСУ изнасиловали жительницу Суджанского района.

«Надругались над ней, глаза выкололи, пальцы отрезали», — заявила она.

Сейчас женщина живет с родными в пункте временного назначения в Твери. В ПВР семью встретили хорошо. Она отметила, что попасть сюда им помогли сотрудники МЧС.