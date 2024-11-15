На следующей неделе министры обороны стран Евросоюза встретятся и обсудят возможность нанесения ВСУ ударов по территории России, сообщил источник РИА «Новости». По его информации, встреча состоится из-за успехов российских военных 19 ноября.
Собеседник агентства подчеркнул, что глава евродипломатии Жозеп Боррель не изменил позицию по этому вопросу — он до сих пор выступает за снятие ограничений на действия ВСУ.
«Конечно, многие министры поднимут этот вопрос. Но, как вы знаете, суверенное решение о снятии таких ограничений остается за странами Евросоюза», — уточнил источник.
ВС России в последнее время активно продвигаются по ряду направлений в зоне СВО. Российские военные начали штурмовать Купянск — в Сети появились первые кадры с места.
Новогодние елки установят в Воскресенске до конца ноября
Главы Минобороны стран ЕС обсудят возможность нанесения ударов по России
Супружескую пару из Воскресенска поздравили с изумрудной свадьбой
Над Курской областью сбили украинскую ракету и 8 дронов
Врачи из Воскресенска стали участниками международного конгресса хирургов
На западе Москвы женщине весом 200 кг потребовалась помощь спасателей
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте