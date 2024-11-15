Главы Минобороны стран ЕС обсудят возможность нанесения ударов по России

На следующей неделе министры обороны стран Евросоюза встретятся и обсудят возможность нанесения ВСУ ударов по территории России, сообщил источник РИА «Новости» . По его информации, встреча состоится из-за успехов российских военных 19 ноября.

Собеседник агентства подчеркнул, что глава евродипломатии Жозеп Боррель не изменил позицию по этому вопросу — он до сих пор выступает за снятие ограничений на действия ВСУ.

«Конечно, многие министры поднимут этот вопрос. Но, как вы знаете, суверенное решение о снятии таких ограничений остается за странами Евросоюза», — уточнил источник.

ВС России в последнее время активно продвигаются по ряду направлений в зоне СВО. Российские военные начали штурмовать Купянск — в Сети появились первые кадры с места.