Главы 24 стран подписали «Украинский договор» на саммите НАТО
Главы 24 стран подписали на саммите НАТО декларацию о поддержке Украины
Лидеры 24 стран, включая Владимира Зеленского, а также главы Еврокомиссии и Евросовета на саммите НАТО в Вашингтоне подписали «Украинский договор». Документ опубликовали на сайте Еврокомиссии.
Согласно договору, страны обязались поддерживать Украину в вопросах оборонных потребностей, ускорить строительство «украинских вооруженных сил будущего», а также помогать киевскому режиму в случае начала нового конфликта.
Кроме того, подписанты назвали действия России «угрозой международному миру и безопасности». Они выразили намерение поддерживать Украину «до тех пор, пока она не победит».
Ранее в Кремле отказались считать страны Запада сторонниками мира на Украине.