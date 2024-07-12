Главы 24 стран подписали «Украинский договор» на саммите НАТО

Главы 24 стран подписали на саммите НАТО декларацию о поддержке Украины

Moncloa/Keystone Press Agency
Фото: Moncloa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидеры 24 стран, включая Владимира Зеленского, а также главы Еврокомиссии и Евросовета на саммите НАТО в Вашингтоне подписали «Украинский договор». Документ опубликовали на сайте Еврокомиссии.

Согласно договору, страны обязались поддерживать Украину в вопросах оборонных потребностей, ускорить строительство «украинских вооруженных сил будущего», а также помогать киевскому режиму в случае начала нового конфликта.

Кроме того, подписанты назвали действия России «угрозой международному миру и безопасности». Они выразили намерение поддерживать Украину «до тех пор, пока она не победит».

Ранее в Кремле отказались считать страны Запада сторонниками мира на Украине.

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