Декларация НАТО показала истинное отношение Запада к диалогу по Украине

Песков отказался считать страны Запада сторонниками мира из-за декларации НАТО

Moncloa/Keystone Press Agency
Фото: Moncloa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Противники России в США и государствах Европы не являются сторонниками мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Он прокомментировал принятую на саммите НАТО в Вашингтоне декларацию. По его мнению, документ продемонстрировал, что Запад не стремится к миру и диалогу по Украине.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Североатлантический альянс превратился в инструмент конфронтации, а не безопасности.

Ранее политолог Юрий Светов отметил, что блок НАТО в декларации попытался показать свое доминирующее положение над странами, не входящими в объединение. Он также указал, что основные пункты документа представляют собой «истерическую реакцию» на контакты России с другими государствами.

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