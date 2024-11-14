Главу Кореневского района освистали, когда она похвасталась медалью

Жители Курской области освистали на встрече главу Кореневского района Марину Дегтяреву, когда она похвасталась медалью за вклад в укрепление обороны района. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Начнем, конечно же, с медали, которую дали не только мне, а всем главам приграничных районов», — начала говорить чиновница, но ее последующие слова заглушил громкий свист из зала.

В это время жители района, по данным Mash, пытались выяснить, как им эвакуировать близких.

После этого губернатор Курской области Алексей Смирнов предложил Дегтяревой уйти в отставку.

Ранее своей должности лишился глава Суджанского района Александр Богачев, которого обвинили в нежелании общаться с местными жителями. Как сообщил тот же Telegram-канал, Богачев с 6 августа, когда украинские боевики вторглись в область, никак не пытался выйти на связь с людьми.