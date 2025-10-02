Главу комитета семей воинов Отечества в Люберцах наградили памятной медалью

Руководителя штаба Комитета семей воинов Отечества в Люберцах Наталью Лежневу отметили благодарственными письмами и памятной медалью «80 лет Великой Победы». Награды ей вручила глава регионального отделения организации Марина Мигунова.

Мероприятие прошло в рамках IV Московского областного форума Комитета семей воинов Отечества. Наталья Лежнева поблагодарила Марину Мигунову за оказанное доверие.

«Большое спасибо организаторам этого замечательного мероприятия! Все прошло на высшем уровне! Как всегда — душевно, тепло, по-семейному», — добавила руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества городского округа Люберцы.

На форуме также работала фотовыставка «Семья Героя». В экспозиции представили портреты семей участников специальной военной операции.

«Портреты очень трогательные, потому что это реальные истории реальных людей. Люберцы тоже приняли участие в проекте», — поделилась Наталья Лежнева.

Для участников форума подготовили мастер-классы и концерт. Организовали мероприятие Комитет семей воинов Отечества Московской области, Межкомиссионная рабочая группа по вопросам демографии, защите семьи и детей региональной Общественной палаты и Образовательный Центр «Вершина».