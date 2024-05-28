Главреда украинской газеты отправили служить в ВСУ

Задержанного военкомами в Одесской области главреда украинского издания «Экономическая правда» Дмитрия Денкова отправили в боевую часть ВСУ. Об этом сам журналист сообщил в соцсетях.

«Мы нашли общий язык, и я скоро присоединюсь к подразделению, в которое хотел еще до этого инцидента», — подчеркнул он.

Такое развитие событий Денков назвал лучшим для него из других возможных вариантов.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что прапорщик Олег Андреенко выполнил задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного ВСУ. Он занял выгодную позицию и прикрыл выход российских военных из-под огня украинских боевиков. Также он вынес с поля боя двух товарищей, которые получили ранения.