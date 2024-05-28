Российский военный вынес двоих сослуживцев из-под огня ВСУ

Прапорщик Олег Андреенко выполнил задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ .

В ведомстве рассказали, что группу российских военных начали обстреливать с замаскированной позиции противника. Тогда военнослужащие ВС России быстро сориентировались, подавили огневую точку украинских боевиков и продолжили наступление. В итоге ВСУ перешли в контратаку.

Прапорщик Андреенко занял выгодную позицию в здании и прикрыл выход российских военных из-под огня врага. Во время боя командир и еще один военный получили ранения. Андреенко вынес их к медицинским подразделениям и вернулся на позицию.

Ранее стало известно, что подвиги российских военных в ходе СВО включат в школьную программу по истории. Минпросвещения изменило стандарты общего образования: теперь ученики 10-х и 11-х классов изучат на уроках истории события специальной операции на Украине.