Главреда курской «Народной газеты» посмертно удостоили премии правительства

«Ей было только 34 года, мама двоих детей», — заявил премьер-министр на церемонии награждения.

Он отметил также ее подчиненную, оператора электронного набора и верстки того же СМИ Ольгу Брянцеву, которая тогда получила ранение. У журналистки, на что особенно обратил внимание Мишустин, семеро детей.

Кузнецова погибла 17 ноября в Большесолдатском районе. Автомобиль, в котором находились они с Брянцевой и участковый полиции, атаковал украинский беспилотник. Женщины вывозили из района архивные дела редакции. Погибшая активно занималась общественной работой и горячо поддерживала российских военных.