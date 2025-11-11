Главный врач Дубненской больницы провел выездной прием для ветеранов СВО

«Выслушал все вопросы, пожелания, обменялись контактами. Многое интересное, чем мы можем помочь: начиная от диспансеризации и вопросов лечебного характера до операций и оказания психологической помощи», — отметил Игорь Давронов.

Одни из самых актуальных вопросов — оказание психологической помощи. Участники встречи решили организовать диспансеризацию для ветеранов и совместные уроки по тактической медицине для студентов дубненских колледжей.

«Продолжаем мероприятия по адаптации наших ветеранов специальной военной операции. Моя команда уже провела для них несколько экскурсий на предприятия города, которые готовы предоставить рабочие места. Мы провели встречи с медико-санитарной частью № 9, а теперь и с администрацией Дубненской больницы. Обещаю сделать все, чтобы наши бойцы как можно скорее вернулись к комфортной жизни в обществе», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.