Главный нейрохирург МО рассказал о «военно-травматической эпидемии» на СВО

Нейрохирург Свистов: военная медицина ранее не встречала травмы, как на СВО

Статистика боевых ранений в зоне специальной военной операции существенно отличается от данных, известных военной медицине по опыту прошлых конфликтов. Об этом сообщил ТАСС главный нейрохирург Минобороны России, начальник кафедры и клиники нейрохирургии Военно-медицинской академии имени Кирова Дмитрий Свистов.

По его словам, масштабы и характер получаемых травм стали для врачей новыми. Он отметил, что если в предыдущие годы подобные случаи встречались единично, то теперь отдельные типы ранений фиксируются массово.

Свистов уточнил, что речь идет прежде всего о травмах сосудов, снабжающих головной мозг. Их количество, по его данным, выросло до 10–12% от общего числа раненых с проникающими ранениями головы.

«Раньше такие статистические показатели ни одна военная медицина, ни одна страна мира не показывала. Это были единичные случаи, которые, как правило, удостаивались отдельной публикации. Сейчас это, как говорят, военно-травматическая эпидемия», — отметил он.

Причинами роста специалист назвал применение высокоэнергетического вооружения и высокую плотность осколков на поле боя, которые чаще поражают крупные сосуды — сонные артерии и артерии головного мозга.

Свистов находится в ДНР в составе группы специалистов Минобороны во главе с начальником ВМА Евгением Крюковым. Врачи посетили медицинский отряд специального назначения академии, работающий в регионе с июня, и провели ряд операций.

