В госпитале Вишневского обменялись опытом военной и гражданской медицины

На базе НМИЦ ВМТ имени Вишневского впервые прошла научно-практическая конференция по вопросам сестринского обеспечения лечения и оказания помощи военнослужащим. Участниками мероприятия стали 13 медучреждений Минобороны и 25 организаций Минздрава и ФМБА.

Главная цель конференции — обмен передовым опытом военных и гражданских специалистов среднего медицинского звена с учетом проведения СВО и работы медучреждений гражданского здравоохранения.

На мероприятии обсудили вопросы оказания первой помощи на передовой и виды эвакуации раненых с учетом опасности БПЛА. Специалисты рассказали о существенном снижении летальности благодаря современному медицинскому обеспечению и укомплектованности транспортным оборудованием при работе с пациентам в тяжелом состоянии.

«Безусловно, основная цель военной медицины — это вернуть в дальнейшем солдата в строй, поэтому максимально его нужно сохранить. И наши врачи, медицинские сестры предпринимают все усилия, чтобы это было воплощено в жизнь», — рассказала главная медсестра НМИЦ ВМТ имени Вишневского Виталия Барулина.