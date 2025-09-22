В госпитале Вишневского обменялись опытом военной и гражданской медицины
На базе НМИЦ ВМТ имени Вишневского впервые прошла научно-практическая конференция по вопросам сестринского обеспечения лечения и оказания помощи военнослужащим. Участниками мероприятия стали 13 медучреждений Минобороны и 25 организаций Минздрава и ФМБА.
Главная цель конференции — обмен передовым опытом военных и гражданских специалистов среднего медицинского звена с учетом проведения СВО и работы медучреждений гражданского здравоохранения.
На мероприятии обсудили вопросы оказания первой помощи на передовой и виды эвакуации раненых с учетом опасности БПЛА. Специалисты рассказали о существенном снижении летальности благодаря современному медицинскому обеспечению и укомплектованности транспортным оборудованием при работе с пациентам в тяжелом состоянии.
«Безусловно, основная цель военной медицины — это вернуть в дальнейшем солдата в строй, поэтому максимально его нужно сохранить. И наши врачи, медицинские сестры предпринимают все усилия, чтобы это было воплощено в жизнь», — рассказала главная медсестра НМИЦ ВМТ имени Вишневского Виталия Барулина.
В госпитале Вишневского организована работа по повышению образования и уровня подготовки медперсонала среднего звена.
«В нашем госпитале медсестра является непременным участником всех научных программ, которые проводятся по всем направлениям клинической медицины и организации здравоохранения. Это касается как проблематики военного времени, так и разработок, касающихся медицины в целом», — подчеркнул замначальника НМИЦ ВМТ имени Вишневского Максим Евсеев.
В завершение конференции ее участники возложили цветы и венки к мемориалу Даши Севастопольской (Дарьи Лаврентьевны Михайловой) — русской сестры милосердия, одной из первых военных сестер милосердия и героини обороны Севастополя в Крымскую войну 1853–1856 годов.