Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая решила написать заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) на главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, главком ВСУ мешает работать украинским депутатам. В частности, Сырский, будучи должностным лицом, не выполняет законных требований парламентариев, создает искусственные препятствия в их работе, а также представляет ложную информацию, уточнила она.

Безуглая не стала уточнять подробности конфликта, утаив, каким именно образом главком ВСУ помешал ее деятельности.

На днях украинский политик Игорь Лапин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поставит на место главнокомандующего ВСУ Александра Сырского другого военачальника. Однако перед этим повесит на Сырского все неудачи на фронте.