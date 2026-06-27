Главком ВСУ Сырский заявил, что у России большой военный потенциал

Нельзя недооценивать Россию, у нее огромный потенциал, прежде всего в сфере вооружений, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью The Times. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам Сырского, украинские военные лишились возможности развертывать бронетехнику близ линии фронта и вынуждены перемещаться пешком.

В то же время главком посетовал на нехватку личного состава и превосходство России не только в людях, но и в баллистических ракетах и снарядах.

В апреле Сырский отмечал, что ВСУ находятся под постоянным усиливающимся давлением. Российские войска наступают по всей линии фронта.