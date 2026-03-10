Главе отделения «Союза женщин России» в Лобне вручили награду от президента РФ
Благодарственное письмо от президента России Владимира Путина председатель лобненского регионального отделения «Союза женщин России» Нина Серегина получила на мероприятии, посвященном Международному женскому дню. Награду вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Нина Серегина активно участвует в общественной и благотворительной деятельности. С первых дней специальной военной операции занимается всесторонней поддержкой военнослужащих и их семей. Вместе с другими членами общественных организаций она помогает доставлять гуманитарные грузы в зону боевых действий. Кроме того, председатель отделения «Союза женщин России» уделяет внимание детям с ограниченными возможностями здоровья и реализует множество других важных социальных инициатив.
«Нина Серегина является ценным сотрудником администрации городского округа, где она возглавляет Управление территориальной политики. Мы гордимся успехами нашей коллеги», — отметила глава Лобни Анна Кротова.