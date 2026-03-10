Главе отделения «Союза женщин России» в Лобне вручили награду от президента РФ

Нина Серегина активно участвует в общественной и благотворительной деятельности. С первых дней специальной военной операции занимается всесторонней поддержкой военнослужащих и их семей. Вместе с другими членами общественных организаций она помогает доставлять гуманитарные грузы в зону боевых действий. Кроме того, председатель отделения «Союза женщин России» уделяет внимание детям с ограниченными возможностями здоровья и реализует множество других важных социальных инициатив.

«Нина Серегина является ценным сотрудником администрации городского округа, где она возглавляет Управление территориальной политики. Мы гордимся успехами нашей коллеги», — отметила глава Лобни Анна Кротова.