Главаря кубанской ОПГ опознали на СВО спустя полтора года после гибели

Лидера ОПГ черных риелторов Краснодарского края Михаила Литовку опознали среди погибших на СВО спустя полтора года после смерти. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

В 2010 году Литовка вместе с сообщником отбирал дома у людей, оформляя сделки по поддельным документам. Злоумышленники убили несколько человек и продали их недвижимость. Группу также подозревали в поджогах.

В 2012 году Литовку задержали. Суд приговорил его к 18,5 года колонии строгого режима. Свою вину он не признавал и утверждал, что его оговорили.

После 11 лет заключения, в 2023 году, мужчина подписал контракт с Минобороны и попал в штурмовую пехоту. Спустя примерно полтора года после гибели его личность подтвердили.

В апреле в зоне специальной военной операции также опознали погибшего серийного убийцу Юрия Гриценко, которого прозвали зеленоградским Чикатило.