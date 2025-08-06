Глава Жуковского вручил матери погибшего бойца СВО орден Мужества
Руководитель муниципалитета Андроник Пак вручил награду семье участника специальной военной операции Сергея Шагова, погибшего 30 октября 2024 года. Орден Мужества бойцу присужден посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.
Государственную награду получила мать героя — Татьяна Шагова. На церемониии также присутствовали дочь и внук Сергея Шагова.
«Низкий поклон и вечная память Сергею Борисовичу, сил и терпения его родным и близким», — сказал глава округа. Андроник Пак также подчеркнул, что необходимо бережно хранить и передавать память о каждом герое, отдавшем жизнь за Отечестве при исполнении воинского долга.
Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.