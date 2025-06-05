Глава Воскресенска провел встречу с ветеранами СВО

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин и депутат окружного совета Андрей Баранов встретились на базе военно-патриотического клуба «Шторм» с участниками специальной военной операции. Одной из тем обсуждения стало оказание всесторонней помощи военнослужащим.

Алексей Малкин рассказал, что вместе с председателем клуба Василием Мусатовым были намечены планы дальнейшего развития и сотрудничества Участники встречи обсудили текущую ситуацию на передовой и вопросы оказания необходимой помощи бойцам.

«Чуткая поддержка и пристальное внимание по возвращении наших защитников домой сейчас крайне важны для их адаптации. Сделаем все возможное, чтобы помочь ребятам в трудоустройстве», — подчеркнул глава Воскресенска.

Алексей Малкин также пообщался с юными воспитанниками клуба «Шторм», которые регулярно участвуют в патриотических мероприятиях разного уровня.