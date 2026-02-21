В Удмуртии прогремела серия взрывов. По предварительным данным, город Воткинск атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщили местные жители изданию Shot .

Очевидцы услышали как минимум три взрыва и гудение в небе. После этого в одном из районов города заметили дым. По предварительным данным, средства ПВО отразили воздушную атаку.

На фоне сообщений об опасности БПЛА ввели временные ограничения на работу аэропортов Самары, Ижевска, Перми и Чебоксар.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях на момент публикации нет.

Ранее дежурные средства ПВО отразили атаку украинских дронов в Краснодарском крае. Взрывы прогремели в небе над Краснодаром и Анапой.