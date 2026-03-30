Глава Таганрога Камбулова рассказала о последствиях массированной атаки ВСУ

В результате массированной воздушной атаки в Таганроге один человек погиб, восемь обратились за медпомощью. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в телеграм-канале .

ВСУ повредили 12 многоквартирных и 27 частных домов, 10 автомобилей, три предприятия и остекление в школе № 26. Из дома № 1 на улице Свободы пришлось эвакуировать жителей.

«Для обеспечения безопасности и проведения необходимых работ саперами, территория будет перекрыта. Трамвайное движение будет временно приостановлено в направлении завода Бериева», — написала Камбулова.

Пострадавшим окажут содействие в устранении последствий атаки. Глава города призвала жителей не приближаться к обломкам БПЛА и немедленно звонить в экстренные службы.

Прокуратура запустила горячую линию после атаки дронов на Ростовскую область.