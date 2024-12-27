Глава совета депутатов Воскресенска присоединился к акции «Елка желаний»

Всероссийская предновогодняя акция продолжается в муниципалитете. Еще одним ее участником стал председатель совета депутатов городского округа Сергей Матвиенко.

Депутат снял с установленной в фойе администрации Воскресенска шар с пожеланием дочери бойца СВО, погибшего при выполнении боевых задач. Семилетняя Ксения мечтала о планшете. Сергей Матвиенко вручил девочке подарок и пожелал успехов.

Глава совета депутатов отметил, что такая акция помогает окружить вниманием и теплом детей, которые особенно в них нуждаются, а также создать новогоднюю атмосферу волшебства и радости. «И, конечно, сохранить память о подвиге их отцов, отважно сражавшихся за Родину!» — сказал Сергей Матвиенко.

Ранее участником всероссийской акции «Елка желаний» стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ему попались конверты с новогодними мечтами детей из Коломны, Домодедова и села Павлополь в ДНР. В ближайшее время ребята получат долгожданные подарки.