Глава Солнечногорска поздравил жен и матерей бойцов СВО с 8 Марта
Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков встретился с матерями и женами военнослужащих специальной военной операции в Едином центре поддержки и оказания юридической помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Женщинам вручили цветы и подарки.
Глава округа подчеркнул, что женщины могут обращаться сюда с любыми вопросами и проблемами, и команда профессионалов, включая юристов, представителей социальных служб и благотворительных организаций, сделает все возможное для их решения.
«Жены и матери бойцов — опора и вдохновение для своих семей. Ваше терпение и стойкость вызывают огромное уважение. Ради вас наши бойцы готовы сворачивать горы и совершать подвиги», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Участницы встречи поделились своими способами справляться с переживаниями и источниками силы. Екатерина Воробьева, жена бойца СВО и мама троих детей, рассказала, как нашла утешение в творчестве. За три года службы мужа она написала сказку-путеводитель о здоровье для детей «Путешествие в страну мягких булочек и Га-фри».
«У меня была мечта написать книгу о здоровье для деток. Все это время я занималась ее написанием, чтобы переживания не накладывались на семью, детей и тем более не передавались на расстоянии. Так мои переживания трансформировались в помощь людям, детям», — рассказала жена бойца СВО Екатерина Воробьева.
Она планирует продолжить писать сказки вместе с другими женщинами, чтобы помочь им справиться со стрессом и найти поддержку. Константин Михальков предложил презентовать вышедшее издание в школах округа.
На встрече военнослужащий Дмитрий также передал осколки вражеской мины, которые будут размещены в Едином центре поддержки бойцов СВО как символ Победы.