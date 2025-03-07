Глава Солнечногорска поздравил жен и матерей бойцов СВО с 8 Марта

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков встретился с матерями и женами военнослужащих специальной военной операции в Едином центре поддержки и оказания юридической помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Женщинам вручили цветы и подарки.

Глава округа подчеркнул, что женщины могут обращаться сюда с любыми вопросами и проблемами, и команда профессионалов, включая юристов, представителей социальных служб и благотворительных организаций, сделает все возможное для их решения.

«Жены и матери бойцов — опора и вдохновение для своих семей. Ваше терпение и стойкость вызывают огромное уважение. Ради вас наши бойцы готовы сворачивать горы и совершать подвиги», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Участницы встречи поделились своими способами справляться с переживаниями и источниками силы. Екатерина Воробьева, жена бойца СВО и мама троих детей, рассказала, как нашла утешение в творчестве. За три года службы мужа она написала сказку-путеводитель о здоровье для детей «Путешествие в страну мягких булочек и Га-фри».