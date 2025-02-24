Глава Солнечногорска поздравил с 23 февраля раненых бойцов СВО в госпитале

Московский областной госпиталь для ветеранов войн в поселке Андреевка посетил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков. Он поздравил бойцов специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию, с Днем защитника Отечества и поблагодарил их за службу.

Константин Михальков передал бойцам слова поддержки от 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Рыбакова, с которым он встретился накануне.

«Этот праздник — про них. Про всех, кто защищает страну, кто на передовой, кто уже вернулся и проходит лечение. В госпитале встретил ребят из Иркутска, Белгорода, Новосибирска. Даже одного бойца из Латвии. У каждого — своя история, но всех объединяет одно: любовь к Родине и верность своему делу», — рассказал Константин Михальков.

Глава отметил высокий профессионализм медицинского персонала, который помогает бойцам восстановить здоровье и вернуться к полноценной жизни. Каждый год в учреждении получают квалифицированное лечение более восьми тысяч пациентов.

Кроме того, в госпитале организовали праздничный концерт для бойцов. Его подготовили представители управления культуры округа и Московского Губернского колледжа искусств.