Глава Солнечногорска поздравил мам и жен бойцов СВО с Днем матери

Матерей, жен и сестер военнослужащих специальной военной операции поздравили с Днем матери в Солнечногорске. Глава муниципалитета Константин Михальков и председатель местного Совета депутатов Марина Веремеенко выразили благодарность женщинам и выслушали их вопросы.

Константин Михальков подчеркнул значимость поддержки семей военнослужащих, защищающих интересы страны. Он отметил, что женщины могут обращаться с любыми вопросами и проблемами, и им предоставят всесторонную помощь. Кроме того, для детей военнослужащих уже запланировали зимние культурно-развлекательные мероприятия.

«За каждым героем стоит семья — те, кто ждет их дома, хранит семейный очаг, вдохновляет и поддерживает их своим теплом. Услышал, с какими трудностями сталкиваются семьи, какие вопросы требуют решения. Мы помогаем и будем помогать сбором гуманитарной помощи и решением вопросов в индивидуальном порядке», — рассказал Константин Михальков.