Сегодня 15:44 «От чистого сердца». Андрей Воробьев — о мастерской для помощи участникам СВО в Краснознаменске Воробьев поблагодарил волонтеров Краснознаменска за помощь участникам СВО 0 0 0 Фото: Екатерина Агеева Спецоперация

Андрей Воробьев

Краснознаменск

Более 250 волонтеров плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, гамаши, сухой душ и зимние костюмы для участников СВО в Доме офицеров Краснознаменска. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил мастерскую «Zамаскируем СВОих», поблагодарил активистов за важную работу и пообещал поддержку.

«Я хотел поблагодарить вас за то, что вы делаете! Очень много слышал о вашем дружном коллективе, хочу передать вам слова признательности и от себя лично, и от тех подразделений, тех ребят, командиров, которые используют то, что вы производите от чистого сердца», — обратился к волонтерам губернатор Воробьев. В мастерской «Zамаскируем СВОих» работают активисты разного возраста. Около 50 человек — это жены военных, близкие участников СВО и просто неравнодушные люди — каждый день приходят в Дом офицеров и шьют нужные для бойцов вещи.

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«Когда пришла идея организовать все это, я боялась, что меня не поддержат, люди не придут. Но я так ошибалась! За помощью обращаются как сами бойцы и их родственники, так и различные волонтерские группы. Кроме того, мы курируем наш госпиталь, поэтому знаем, что именно нужно», — говорит руководитель объединения «Zамаскируем СВОих» Олеся Черемисина. Из Дома офицеров в Краснознаменске на передовую уже доставили более 30 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, почти 19,5 тысячи наборов сухого душа, 900 окопных свечей, около 260 накидок и 400 носилок. Волонтеры также готовят сухие завтраки, противодронные одеяла, мочалки, стельки, эвакуационные наборы и многое другое, что нужно в зоне спецоперации.

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«Стараемся делать все, что от нас зависит. То, что производим, сразу отправляем. А когда ребята приходят в отпуск, то обязательно навещают нас — это самая большая радость», — рассказала волонтер Татьяна Аверичева. Взрослым помогают и школьники. Желающие ребята приходят в мастерскую в свободное от занятий время и вносят посильную лепту в общее дело.