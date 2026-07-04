Глава Серпухова встретился с семьями бойцов СВО

Глава Серпухова Алексей Шимко 3 июля встретил семьи военнослужащих, вернувшихся с экскурсии в Третьяковскую галерею. Благотворительный проект «Серпухов туристический» реализуется второй год вместе с Единым центром поддержки участников СВО и членов их семей.

Алексей Шимко поинтересовался у участников поездки о впечатлениях. Вместе с главой они проехали по городу, обсудили объекты, интересные для туристов: храмы, музеи, общественные территории.

Глава отметил, что семьи находятся в тесном контакте с центром, им оказывается вся необходимая помощь. На август запланирована тематическая выездная администрация по вопросам специальной военной операции.

«Поездки обязательно продолжим, чтобы лето было наполнено приятными впечатлениями. По запросу семей следующую экскурсию организуем в Храм Вооруженных Сил в Одинцово в конце июля. Рад, что пока наши бойцы защищают мирное небо, мы можем сделать самое главное для них — позаботиться об их близких», — отметил Алексей Шимко.