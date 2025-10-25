Глава Серпухова встретился с Героем России Андреем Родионовым и его семьей

Во время короткого отпуска военнослужащего Андрея Родионова глава городского округа Серпухов Алексей Шимко встретился с ним и его семьей. Собравшиеся обсудили меры поддержки участников спецоперации и ситуацию на фронте.

В свои 23 года Андрей — кавалер двух орденов Мужества, медали «За отвагу», «За взятие Авдеевки», «За освобождение Курской области». Во время короткого отпуска защитник уже успел познакомиться и с Единым центром поддержки, и с рабочими, которые делают дорогу перед его домом в деревне Нефедово.

С фронта Андрея ждет семья и маленькая дочь. Но несмотря на это в Серпухов боец приезжает редко.

«Я не могу оставить там людей», — поясняет защитник.

Алексей Шимко отметил, что героизм — это не только подвиг, но и большая ответственность.

«Главное и самое искреннее пожелание Андрея — чтобы всех ребят помнили. И мы будем помнить. Спасибо за стойкость, мужество и верность. За большое сердце. Гордимся и ждем обратно с Победой», — добавил руководитель муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.