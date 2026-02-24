Глава Серпухова встретился с бойцом СВО

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко встретился с военнослужащим Дмитрием, который вернулся домой после выполнения задач в зоне специальной военной операции. На встрече также присутствовала семья бойца — супруга Любовь и сыновья Максим и Матвей, которые с достоинством прошли через трудное время разлуки.

Дмитрий ушел добровольцем в 2022 году, приняв осознанное решение. Примером для него стал брат супруги, который был мобилизован одним из первых. Год службы на Артемовском направлении Дмитрий прошел с честью и был награжден государственной медалью «За храбрость» IV степени.

Даже вернувшись домой, боец продолжает помогать сослуживцам: выступает волонтером и регулярно участвует в доставке гуманитарной помощи на фронт. На встрече с главой округа Дмитрий обратился с просьбой помочь в отправке на передовую электрогенераторов и квадроцикла.

— Соответствующую заявку оформим и сделаем все возможное для ее выполнения, — отметил Алексей Шимко, подчеркнув, что семья бойца — крепкая и дружная, а сам Дмитрий — настоящий пример мужества и ответственности.