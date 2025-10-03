Глава Серпухова поздравил супругу участника СВО с Днем учителя
Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко поздравил с наступающим Днем учителя педагога школы № 19 имени Романа Катасонова Заиру Дадаеву. Свой профессиональный путь Заира Магомедовна начала в Дагестане, где родилась и выросла.
В Серпухов вместе с супругом Рашидом и двумя детьми переехала в 2015 году. Для сына и дочери она — любящая мать, для мужа — надежный и крепкий тыл, для своих воспитанников — наставник и добрый друг.
Рашид — настоящий защитник своей семьи и всей страны. Проходил службу в Буйнакске, в 2008 году выполнял спецзадачи в зоне грузино-осетинского конфликта в Цхинвали, с началом СВО добровольцем отправился на передовую.
Заира сегодня не только исполняет свою детскую мечту стать педагогом, но и принимает активное участие в культурной жизни Городского округа Серпухов и патриотическом воспитании молодежи.
«Желаю Заире Магомедовне не терять своей энергии и вдохновения, которые помогают ей быть примером для учеников и коллег. А ее мужу — скорейшего возвращения домой с Победой», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.