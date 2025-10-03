Глава Серпухова поздравил супругу участника СВО с Днем учителя

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко поздравил с наступающим Днем учителя педагога школы № 19 имени Романа Катасонова Заиру Дадаеву. Свой профессиональный путь Заира Магомедовна начала в Дагестане, где родилась и выросла.

В Серпухов вместе с супругом Рашидом и двумя детьми переехала в 2015 году. Для сына и дочери она — любящая мать, для мужа — надежный и крепкий тыл, для своих воспитанников — наставник и добрый друг.

Рашид — настоящий защитник своей семьи и всей страны. Проходил службу в Буйнакске, в 2008 году выполнял спецзадачи в зоне грузино-осетинского конфликта в Цхинвали, с началом СВО добровольцем отправился на передовую.