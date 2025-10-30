Глава Сергиево-Посадского округа провела встречу с волонтерами.

Руководитель муниципалитета Оксана Ероханова встретилась с добровольцами, которые помогают участникам специальной военной операции. Глава округа вручила награды людям с большим сердцем и поблагодарила их за неравнодушие и активную жизненную позицию.

Поддержку защитникам Отечества оказывают в Сергиево-Посадском округе с самого начала СВО. Волонтеры, у каждого из которых на передовой находятся родные, близкие и друзья, помогают фронту по мере своих возможностей. Они собирают и отвозят гуманитарную помощь, готовят еду для бойцов, вяжут теплые вещи, плетут защитные маскировочные сети.

«И эта помощь очень важна нашим защитникам. Каждый раз, когда волонтеры приезжают к ребятам, они слышат в ответ слова благодарности за то, что дома их не забывают, ценят и ждут. Выражаю благодарность всем, кто помогает», — сказала Оксана Ероханова.