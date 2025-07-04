Глава Сергиева Посада навестила в больнице пострадавших в результате атаки БПЛА

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова посетила в больнице пострадавших при атаке беспилотников. Напомним, что на территории микрорайона Звездочка взорвались вражеские дроны с поражающими элементами.
У входа в травмпункт Оксану Ероханову встретил заместитель главного врача по медицинской части Антон Кутчер. Он рассказал, что у одного из пострадавших, 40-летнего мужчины, диагностированы открытая рана шеи и повреждение легочной ткани, у другого — 60-летнего пациента — закрытая черепно-мозговая травма, выбитые зубы и сломана нижняя челюсть. Оба сейчас находятся в реанимации.
Принято решение о переводе пациентов в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского — ведущую медицинскую организацию региона.
Глава округа выразила надежду на скорейшее выздоровление пострадавших и сообщила, что вопросы восстановления выбитых окон в домах рядом с местом происшествия уже находятся в работе.
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