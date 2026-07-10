Более 100 беспилотников перехватили в Белгородской области за сутки

ВСУ 49 раз за сутки атаковали Белгородскую область, над регионом сбили более 100 беспилотников. Об этом в «Максе» сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

В результате атак погиб один мирный житель, 10 получили ранения, в том числе 16-летний юноша. Несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии.

«В случае необходимости рассмотрим вопрос его перевода на лечение в федеральное медучреждение», — подчеркнул Шуваев.

Всего средства противовоздушной обороны подавили за сутки 104 БПЛА. В регионе зафиксировали пять артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ, ударам подверглись Белгород и восемь округов.

Ранее ФСБ сорвала крупную БПЛА-атаку на военный аэродром в Ростове-на-Дону. Предотвратить диверсию помог россиянин, с которым связался представитель украинской стороны. Мужчина рассказал о планах противника в территориальном органе безопасности. В результате сотрудники ФСБ нашли схрон с беспилотниками и сорвали атаку.