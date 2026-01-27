Глава РКК заявил, что сотни пропавших жителей Курской области до сих пор не нашли
Специалисты до сих пор не нашли несколько сотен пропавших жителей Курской области, Российский Красный Крест сосредоточил все ресурсы на поиске. Об этом заявил глава РКК Павел Савчук в беседе с РИА «Новости».
«Почему я говорю сотни, потому что когда-то это были тысячи, и казалось, что это еще большой объем работы. Если осталось сейчас несколько сотен, то мы сейчас все силы туда направим и, я надеюсь, в скором времени сможем их найти», — сказал он.
Савчук отметил, что в организацию по-прежнему поступают обращения от людей, с просьбами помочь отыскать их родственников.
Ранее губернатор региона Александр Хинштейн заявил, что более 1,6 тысячи жителей Курской области разыскали. Свыше 1,3 тысячи из них остались в живых. Еще 205 человек пока не нашли, но известно, что 77 из них живы, а 128 погибли.