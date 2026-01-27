Глава РКК заявил, что сотни пропавших жителей Курской области до сих пор не нашли

Глава РКК Савчук: сотни пропавших жителей Курской области до сих пор не нашли

Фото: РИА «Новости»

Специалисты до сих пор не нашли несколько сотен пропавших жителей Курской области, Российский Красный Крест сосредоточил все ресурсы на поиске. Об этом заявил глава РКК Павел Савчук в беседе с РИА «Новости».

«Почему я говорю сотни, потому что когда-то это были тысячи, и казалось, что это еще большой объем работы. Если осталось сейчас несколько сотен, то мы сейчас все силы туда направим и, я надеюсь, в скором времени сможем их найти», — сказал он.

Савчук отметил, что в организацию по-прежнему поступают обращения от людей, с просьбами помочь отыскать их родственников.

Ранее губернатор региона Александр Хинштейн заявил, что более 1,6 тысячи жителей Курской области разыскали. Свыше 1,3 тысячи из них остались в живых. Еще 205 человек пока не нашли, но известно, что 77 из них живы, а 128 погибли.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте