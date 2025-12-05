Более 1,6 тысячи пропавших без вести жителей Курской области разыскали

Более 1,6 тысячи жителей Курской области, попавших в реестр утративших связь с родственниками, удалось разыскать, из них свыше 1,3 тысячи остались в живых. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» губернатор Александр Хинштейн.

«Судьба 285, к сожалению, пока остается для нас неизвестной», — добавил он.

Еще 205 человек, по словам Хинштейна, пока не найдены, но доподлинно известно, что 77 из них живы, а 128 погибли.

Ранее 68-летний житель деревни Бирюковка в Большесолдатском районе лишился кисти, подняв взрывное устройство, которое неизвестным образом попало к нему на участок.

Мужчину в тяжелом состоянии отправили в больницу. Хинштейн предупредил жителей региона о необходимости быть бдительными.