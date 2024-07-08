Глава Реутова Филипп Науменко передал коптер участнику СВО

Филипп Науменко поздравил с Днем семьи, любви и верности семью участника СВО из Реутова. Жене и детям передали подарки, а главе фамилии — беспилотник, о котором он ранее попросил.

В Министерстве территориальной политики Подмосковья рассказали, что с бойцом глава Реутова познакомился на митинге, посвященном 110-летию со дня рождения академика Владимира Челомея. Защитник Отечества попросил помощи в приобретении квадрокоптера, который необходим для выполнения боевых задач.

С помощью экспертов администрация округа выбрала и приобрела подходящий беспилотник. Глава передал его бойцу вместе с гуманитарным грузом. По случаю праздника жене и сыну военнослужащего тоже вручили памятные подарки.

«Многих защитников, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, дома ждут жены и дети. Реутов оказывает поддержку не только самим военнослужащим, но и их семьям. Вместе с коллегами из Фонда социальной поддержки населения мы регулярно направляем на передовую гуманитарные посылки, проводим личные встречи с бойцами и их родными, а также помогаем по индивидуальным просьбам наших защитников», — отметил Науменко.

Свыше 700 детских площадок обновят в Подмосковье в этом году. Из них 130 модернизируют, еще на 573 установят новые элементы. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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