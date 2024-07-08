Андрей Воробьев: свыше 700 детских площадок обновят в Подмосковье в этом году

Свыше 700 детских площадок обновят в Подмосковье в этом году. Из них 130 модернизируют, еще на 573 установят новые элементы. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам губернатора, состояние детских площадок всегда привлекает особое внимание жителей. Для комфорта детей в регионе проводят большую программу: новые объекты оснащают термобезопасным покрытием из резиновой крошки, камерами видеонаблюдения, а также системой освещения.

«Но оборудовать площадку — это полдела. Необходимо еще и тщательно следить, чтобы все ее объекты были в надлежащем состоянии и не могли причинить вред ребенку. Поэтому мы регулярно модернизируем как сами игровые площадки, так и их элементы. В этом году обновим свыше 700 объектов», — отметил Воробьев.