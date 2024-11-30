Глава Реутова Филипп Науменко навестил участников СВО в госпитале

Глава Реутова Филипп Науменко навестил участников СВО, которые находятся на лечении в госпитале. Он уточнил, как помощь необходима героям и их семьям.

Вместе с главой округа рабочий визит в госпиталь совершил депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев.

«Пообщались с бойцами, выяснили, какая помощь им нужна, вручили подарки от жителей Реутова. Один из военнослужащих — Андрей Александрович — получил ранение в сентябре 2024 года. Сначала был направлен в Ростовский госпиталь, затем — в Волгоград. По просьбе супруги его перевели ближе к дому. Выздоровления отца дожидаются трое детей», — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем ТГ-канале.

Администрация Реутова помогает участникам СВО и их семьям. Наукоград регулярно отправляет на фронт гуманитарную помощь, а недавно Филипп Науменко вручил военнослужащему спортивный протез, с помощью которого он сможет заниматься легкой атлетикой.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.

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