Глава поселка в Свердловской области получил тяжелое ранение на спецоперации

Глава поселка Нейво-Шайтанский в Свердловской области Александр Шаньгин получил тяжелое ранение на специальной операции. Об этом сообщило Ura.ru.
Мужчина пострадал при выполнении боевых задач. Он получил ранение в спину. Шаньгина доставили в один из госпиталей Екатеринбурга. Там глава поселка проходит реабилитацию.
Шаньгин возглавлял свердловский поселок в течение 12 лет. Он отправился на спецоперацию в апреле 2024 года. Дома осталась жена с трехмесячным ребенком.
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