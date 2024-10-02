Глава поселка в Свердловской области получил тяжелое ранение на спецоперации

Ura.ru: глава Нейво-Шайтанского Шаньгин получил ранение в спину на СВО

Фото: РИА «Новости»

Глава поселка Нейво-Шайтанский в Свердловской области Александр Шаньгин получил тяжелое ранение на специальной операции. Об этом сообщило Ura.ru.

Мужчина пострадал при выполнении боевых задач. Он получил ранение в спину. Шаньгина доставили в один из госпиталей Екатеринбурга. Там глава поселка проходит реабилитацию.

Шаньгин возглавлял свердловский поселок в течение 12 лет. Он отправился на спецоперацию в апреле 2024 года. Дома осталась жена с трехмесячным ребенком.

Ранее в Белгородской области погиб боец самообороны. Он получил смертельные ранения во время выполнения боевой задачи в поселке Октябрьский.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте