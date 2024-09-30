Боец самообороны погиб в Белгородской области

Боец самообороны получил смертельные ранения во время выполнения боевой задачи в поселке Октябрьский Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, пострадавшего доставили в приемное отделение Октябрьской районной больницы. Врачи боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось.

«Мы все скорбим вместе с родными и близкими. Он останется в нашей памяти как герой, защищающий наших детей и стариков», — отметил глава Белгородской области.

В ночь на 30 сентября над регионом уничтожили несколько воздушных целей. На месте работают оперативные и аварийные службы. Губернатор добавил, что администрация начнет проводить подомовой обход в светлое время суток.

Гладков также рассказал, что украинские дроны атаковали поселок Октябрьский. В результате удара пострадал один из мирных жителей — он получил ожоги предплечья и голеней. От госпитализации мужчина отказался.