Глава Подольска вручил награды военным врачам и раненым бойцам СВО

Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов посетил в преддверии новогодних праздников 1586-й Военный клинический госпиталь Министерства обороны России. Он встретился с коллективом учреждения и участниками СВО, которые находятся там на лечении.

Выдающиеся результаты труда военных терапевтов и хирургов были отмечены почетным знаком «За верность Подольску». Четверо бойцов специальной военной операции были награждены медалями «За безупречную службу» четвертой степени.

«Настоящие профессионалы и патриоты России, каждый своим мужеством, неравнодушием, трудом приближает победу», — подчеркнул Григорий Артамонов.

Филиалы и подразделения военного клинического госпиталя расположены в девяти регионах России. Медицинскую помощь ежегодно получают более 60 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.