Глава Подольска вручил детям подарки на акции «Елка желаний»

Четырехлетний Марк получил от Григория Артамонова игровой набор с героями из любимого мультфильма. Его братья Эдуард и Алексей — игровое компьютерное кресло и школьный рюкзак. Старший брал Святослав сейчас учится в Суворовском военном училище в Твери и не смог лично приехать на вручение подарков. Глава Подольска передал ему очки виртуальной реальности. Также он подарил наушники увлеченной музыкой Лиде и компьютерную мышь — киберспортсмену Саше.

«Для меня стало большой честью исполнить желания детей наших героев, защитников страны накануне волшебного праздника», — сказал Григорий Артамонов.

Благотворительная акция «Елка желаний» уже в седьмой раз проходит по всей России по

инициативе президента Владимира Путина.