Глава Подольска вручил детям подарки на акции «Елка желаний»

Новогодние мечты юных подольчан исполняют члены местного отделения «Единой России». Глава городского округа Григорий Артамонов осуществил заветные желания семерых детей из семей военнослужащих.
Четырехлетний Марк получил от Григория Артамонова игровой набор с героями из любимого мультфильма. Его братья Эдуард и Алексей — игровое компьютерное кресло и школьный рюкзак. Старший брал Святослав сейчас учится в Суворовском военном училище в Твери и не смог лично приехать на вручение подарков. Глава Подольска передал ему очки виртуальной реальности. Также он подарил наушники увлеченной музыкой Лиде и компьютерную мышь — киберспортсмену Саше.
«Для меня стало большой честью исполнить желания детей наших героев, защитников страны накануне волшебного праздника», — сказал Григорий Артамонов.
Благотворительная акция «Елка желаний» уже в седьмой раз проходит по всей России по инициативе президента Владимира Путина.
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