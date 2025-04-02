Глава Подольска рассказал о мерах социальной поддержки участников СВО

Власти Подольска постоянно оказывают помощь бойцам специальной военной операции и их семьям. Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов рассказал о доступных участникам СВО выплатах и льготах.

Для ветеранов боевых действий, удостоенных государственных наград, предусмотрена единовременная выплата в 500 тысяч рублей взамен земельного участка. Уже девять человек получили такую компенсацию, еще восемь заявок находятся на рассмотрении.

Участникам спецоперации в Подольске доступны 75 мер социальной поддержки, 32 из которых — региональные. Это ежемесячные выплаты, скидки на оплату жилья и капитального ремонта, бесплатный проезд на общественном транспорте и многое другое.

Власти муниципалитета помогают родным защитников решать бытовые вопросы, содействуют в получении медицинской помощи, берут под особую опеку родителей бойцов, оставшихся без поддержки. Для детей участников СВО организовано бесплатное посещение детских садов, кружков и секций, предусмотрено школьное питание

«Быть рядом с защитниками и их близкими — наш долг. Делаем все возможное, чтобы те, кто рискует жизнью ради Родины, чувствовали заботу», — подчеркнул Григорий Артамонов.