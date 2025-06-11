Глава Подольска провел встречу с участником СВО и подарил его дочери гитару

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов встретился с участником специальной военной операции Сергеем во время его короткого отпуска. Встреча состоялась в кругу семьи героя — вместе с ним была его дочь, недавно закончившая седьмой класс и поставившая себе цель на лето научиться играть на гитаре.

В знак поддержки Артамонов преподнес ей музыкальный инструмент со словами, что мечты должны сбываться. Кроме того, глава округа пообещал помочь с путевкой в детский оздоровительный центр.

В ходе общения Сергей рассказал о нуждах на передовой, а также о бытовых вопросах, которые требуют внимания дома в Подольске.

«С Сергеем поговорили о разном: что требуется на передовой, какие бытовые вопросы можем помочь решить дома в Подольске. Такие встречи важны, чтобы вовремя поддержать в решении любых вопросов», — сказал Артамонов.

Отметим, что знакомство главы округа и защитника Родины состоялось во время одной из поездок Артамонова в зону проведения СВО. Несмотря на короткий отпуск, Сергей уже на следующий день вернулся обратно на службу.