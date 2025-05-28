Глава Подольска провел встречу с семьями участников СВО

Встреча в формате выездной администрации с родственниками военнослужащих прошла в Подольске. Глава округа и профильные специалисты ответили на вопросы жителей.

В мероприятии поучаствовали глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО региона Ольга Ермакова и председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин.

На встрече обсудили инициативу провести благотворительный концерт для семей участников СВО в Ледовом дворце «Витязь». Такое событие уже организовывали в прошлом году в Щербинке. Глава муниципалитета пообещал проработать идею.

Другие вопросы жителей касались получения медицинской помощи, предоставления льгот на посещение спортивной секции, а также жилищно-коммунального хозяйства.

«Встретился с женами наших защитников — сильными, неравнодушными, инициативными женщинами. Такой формат встреч позволяет оперативно реагировать на важные вопросы. Каждое обращение получит персональное сопровождение. Работаем дальше с уважением к тем, кто защищает страну и вниманием к их близким», — отметил Григорий Артамонов.