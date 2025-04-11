Глава Подольска провел встречу с Ассоциацией ветеранов СВО

Подольское отделение организации начало свою деятельность в феврале 2025 года под руководством ветерана боевых действий Игоря Науменкова. Глава муниципалитета Григорий Артамонов встретился с участниками ассоциации.
Все это время подольское отделение ассоциации активно реализует проекты, направленные на создание комфортной психологической среды и поддержку творческих инициатив ветеранов специальной военной операции. Отдельное внимание уделяется вопросам трудоустройства. Ассоциация сотрудничает с государственными и частными структурами, предлагает программы переподготовки и повышения квалификации.
Каждому ветерану СВО в Подольске оказывается всесторонняя помощь как бытового и социального характера, так и медицинского.
За неполные два месяца подольское отделение ассоциации приняло и обработало около 900 обращений от участников спецоперации и их близких. Вместе с администрацией округа члены организации продолжат оказывать всемерную поддержку ветеранов и их семей во всех необходимых направлениях.
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