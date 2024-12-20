Глава Подольска поможет бойцу СВО с выплатой на покупку земли

Участник спецоперации обратился к главе городского округа с просьбой помочь оформить выплату на покупку земельного участка. Григорий Артамонов пообещал, что всю необходимую юридическую и консультационную помощь бойцу окажут профильные специалисты и сотрудники фонда «Защитники Отечества».

Руководитель муниципалитета подчеркнул, что одной из главных задач администрации является поддержка участников спецоперации и их семей. Они могут обратиться за помощью по любым вопросам, включая выплаты, лечение и реабилитацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.