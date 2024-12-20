Глава Подольска поможет бойцу СВО с выплатой на покупку земли

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов и прокурор города Иван Денисов провели личный прием жителей. Обращения касались земельного законодательства и соблюдения прав собственности.

Участник спецоперации обратился к главе городского округа с просьбой помочь оформить выплату на покупку земельного участка. Григорий Артамонов пообещал, что всю необходимую юридическую и консультационную помощь бойцу окажут профильные специалисты и сотрудники фонда «Защитники Отечества».

Руководитель муниципалитета подчеркнул, что одной из главных задач администрации является поддержка участников спецоперации и их семей. Они могут обратиться за помощью по любым вопросам, включая выплаты, лечение и реабилитацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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